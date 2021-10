Hilversummers griezelen steeds vaker mee op speciale Halloween-route

Op 31 oktober is het griezelen geblazen voor veel Hilversumse kinderen. Voor het vijfde jaar op rij is er een Halloween-route uitgezet. Inmiddels staat het aantal deelnemers op 135. "Halloween begint aan populariteit te winnen, dat merken we heel duidelijk", vertelt organisator Kim Baker.

“Het initiatief is een aantal jaar geleden ontstaan vanuit de expat-gemeenschap in Hilversum”, vertelt Kim Baker. Kim is één van de twee organisatoren van deze editie, samen met Muriel Verheul coördineert zij het evenement. “In deze regio van Nederland viert men Sint Maarten. Expats misten toch de nostalgie van Halloween. Het griezelig decoreren van huizen en tuinen en het verkleed over straat gaan van de kinderen. Men besloot daarom deze traditie naar Hilversum te halen.”

Met name in Engelstalige landen zoals de Verenigde Staten, Engeland, Ierland en Canada wordt het feest uitgebreid gevierd. Kinderen gaan verkleed de deuren langs en roepen ‘Trick or treat!’. Meestal volgt er dan een plagerijtje (trick) en iets lekkers (treat).

Geven en nemen

Toch gaat het in Hilversum net iets anders. Om te voorkomen dat honderden kinderen een klein aanbod aan huizen af lopen en massaal snoep komen halen, is het ‘geven en nemen’ principe ingesteld. “De route met alle versierde huizen wordt alleen vrijgegeven aan mensen die ook zelf hun woning hebben versierd en bij de deur staan”, aldus Kim. “En nee, dat zijn al lang niet alleen meer expats."

Volgend jaar zal Kim het stokje overdragen aan een ander om de organisatie samen met Muriel op zich te nemen. Kim en haar man verhuizen dan naar Engeland, waar ze samen met de kinderen ongetwijfeld zullen genieten van het typisch Engelse volksfeest.