Matchday: Klaassen of Berghuis vanavond in de kraker tegen Dortmund?

Om 21.00 uur vanavond strijdt Ajax in een uitverkochte Johan Cruijff Arena tegen Borussia Dortmund om de koppositie van groep C in de Champions League. De grote vraag vandaag is: start Erik ten Hag met Davy Klaassen of Steven Berghuis in de basis? Volgens fansite Ajax Showtime gaat het Klaassen worden.