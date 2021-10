Matchwinner Kökcu na 'gestolen' overwinning Telstar: "Uitbarsting van vreugde"

Telstar won vanavond in Eindhoven met 2-3 van Jong PSV. Man van de wedstrijd was invaller Ozan Kökcü dankzij zijn bevrijdende doelpunt in de tweede helft. "Het is goed dat het geluk nu eens aan onze zijde is", aldus Kökcü.

Ozan Kökcü zorgde met zijn treffer voor de 2-3 overwinning van Telstar op Jong PSV - NH Sport/Frank van der Meijden

"Na de 2-2 zei ik al tijdens het warmlopen dat we niet in paniek moesten raken. Uiteindelijk maken wij de 2-3 en krijgen zij nog een paar goede kansen. Daar hadden we wel wat geluk mee. We hebben ook vaak genoeg geen geluk gehad. Daarom zijn we nu extra blij met deze overwinning", aldus Kökcü voor de camera van NH Sport.

Quote "Het was in alle eerlijkheid een gestolen overwinning" Telstar-trainer Andries Jonker

Telstar-trainer Andries Jonker sloot zich aan bij de woorden van Kökcü. "Wij kennen de andere kant van de medaille ook. We hebben vaak genoeg een wedstrijd gespeeld en dan vonden we dat er meer in had gezeten", vertelt Jonker na afloop van het duel. "Vanavond hebben we een keer geluk. En dat is ook wel eens lekker."

Telstar-trainer Andries Jonker: "We hebben een half uur lang alle hoeken gezien" - NH Sport/Frank van der Meijden