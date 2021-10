Telstar komt terugslag te boven en neemt drie punten mee uit Eindhoven

Op bezoek bij Jong PSV heeft Telstar vanavond met 3-2 gewonnen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Witte Leeuwen drie punten meenemen na een bezoek aan PSV Campus De Herdgang. Glynor Plet, Rashaan Fernandes en Ozgan Kökcü maakten de doelpunten voor de Velsenaren.

Telstar kende een droomstart. Binnen twaalf minuten stond al het 0-2. Eerste prikte clubtopscorer Plet binnen na een voorzet van Yassine Zakir. Jong PSV kreeg de bal niet weg, waardoor de Telstar-spits bij de tweede paal kon scoren.

Fernandes zorgde voor het tweede doelpunt uit een hoekschop. Na een kopbal van Özgür Aktas ontstond er een flipperkastsituatie, waarna de vervanger van de geblesseerde Rein Smit het laatste zetje gaf.

Ondanks de voorsprong raakte de ploeg van trainer Andries Jonker langzaam de grip kwijt. Jong PSV-spits Ismael Saibari kreeg twee mogelijkheden, maar hij schoot in het zijnet en over. Dankzij zijn missers ging Telstar met een comfortabele voorsprong de rust in.

Twee snelle tegengoals

Die voorsprong was een kwartier na rust als sneeuw voor de zon verdwenen. Mathias Kjølø scoorde met een schot in de verre hoek en Saibari schoot raak via het been van Aktas. Doelman Trevor Doornbusch was bij beide treffers kansloos.

De Noord-Hollanders leken rijp voor de slacht, maar Telstar had het geluk dat twee doelpunten van Saibari werden afgekeurd vanwege buitenspel. Jonker besloot daarna om aanvallender te gaan spelen. De 5-3-2-formatie werd 4-3-3, waardoor het elftal uit Velsen-Zuid weer beter in de wedstrijd kwam.

Alsnog drie punten

En dat leverde uiteindelijk ook de overwinning op. Invaller Kökcü scoorde op een meter of tien van het doel na een voorzet van Gyliano van Velzen. In de slotfase bleef Telstar relatief eenvoudig overeind. Door de zege stijgen de Witte Leeuwen naar de twaalfde plaats met vijftien punten uit elf wedstrijden.