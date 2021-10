Beelden Bernhardplein terug in Den Helder

Ruim vijf jaar nadat de beelden werden verwijderd van het Bernhardplein zijn ze weer terug. De kunstgroep 'Zoveel koppen, zoveel zinnen' van de hand van Jerome Symons heeft sinds maandagmiddag een nieuwe plek gevonden in het Kreekpark in Nieuw Den Helder.

Door het vertrek van schouwburg De Kampanje naar Willemsoord en de herontwikkeling van het Bernhardplein, was er voor de vijf koppen van 'acteurs’, zoals ze waren bedoeld, geen plek meer.

In eerste instantie zou Den Helder voorgoed afscheid nemen van de beelden, maar daar kwam al snel ophef over. Ook al vond lang niet iedereen ze mooi, ze moesten wel voor Den Helder behouden blijven. Woningstichting bleek de reddende engel. De afgelopen jaren waren ze opgeslagen, maar nu zijn de beelden dus weer te bewonderen.

Piekfijn

Maker van de beelden Jerome Symons was maandag aanwezig bij de plaatsing. In de voorbije jaren zijn ze volledig gerenoveerd en dus zien ze er weer piekfijn uit.

Ook omwonenden blijken tevreden met de komst van de nieuwe buren. Het is een volgende stap in de ontwikkeling van het gebied, waar later nog een brug wordt aangelegd en een appartementencomplex gerealiseerd.