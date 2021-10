Eerste confrontatie met verdachten moord De Vries: "Een gassie van drie turven hoog"

Vandaag was de eerste, inleidende, zitting tegen Delano G. (22) en Kamil E. (35). Ze worden ervan verdacht Peter R. de Vries te hebben doodgeschoten. De een zwijgt, de ander zegt dat hij onschuldig is.

Journalist Kees van der Spek was zeventien jaar lang De Vries' rechterhand. "Ontluisterend om te zien natuurlijk. Die Delano is gewoon een gassie van drie turven hoog. Ja, het heeft wel impact dat je dan opeens iemand in het gezicht kijkt die dat geflikt heeft. Je wilt natuurlijk eigenlijk gewoon over de reling springen en hem grijpen, maar dat kan natuurlijk niet."

Een andere vriend en een van de advocaten van kroongetuige Nabil B., Peter Schouten begrijpt de emotie maar brengt nog even in herinnering dat juist nu "recht aan de rechtsstaat" moet worden gedaan. "Ik geloof heel erg in het onschuldbeginsel, dat is ontzettend belangrijk in het strafproces. En ik vind niet dat je daar iets over kunt zeggen voordat de rechter daarover een uitspraak heeft gedaan. De drie rechters moeten beoordelen of er voldoende bewijs is om deze mannen te veroordelen."