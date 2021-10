WV West-Frisia renner Lemmen schrijft wielerhistorie

Aan het begin van de dag werd de kans nog op erg laag ingeschat dat de renner de Topcompetitie zou winnen. Het parcours rondom het Zeeuwse Philippine is namelijk niet op het lijf geschreven van de 26-jarige renner. "De trui verliezen is 95%, want nummer twee in het klassement (Coen Vermeltfoort red.) is goed in orde", aldus ploegleider Tino Haakman.