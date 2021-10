Gezin in rijdende auto uit het niets beschoten in Amsterdam-Oost

Een nog onbekende schutter heeft gisteravond geschoten op een rijdende auto in de Amstelvlietstraat in Amsterdam-Oost.

In de auto zat een gezin. De bestuurder reed rond 19.30 uur op de Markonstraat in de richting van de Amstelvlietstraat. Bij een parkeergarage zag hij een groepje mannen met elkaar stoeien. Toen hij de Amstelvlietstraat inreed en langs de mannen kwam, hoorde hij een knal en zag hij zijn autoraam kapot springen. De mannen renden daarna weg in de richting van de Spaklerweg.

Meerdere buurtbewoners zagen gisteravond dat de straat vol politie stond, maar agenten wilden toen nog niet zeggen wat er aan de hand was. "Er wordt gezegd dat het 'geen wildplassen is' maar 'ook geen moord'", liet een van de omwonenden weten. Ook de Forensische Opsporing deed sporenonderzoek.

Agenten constateerden uiteindelijk dat er een schot gelost was. Geen van de inzittenden is geraakt. De politie vraagt getuigen, of mensen die camerabeelden hebben, zich te melden.