Ajax-trainer Ten Hag: "We spelen niet tegen Haaland, we spelen tegen Borussia Dortmund

In de groepsfase heeft Ajax zes punten uit de eerste twee wedstrijden. De Amsterdammers wonnen overtuigend van Sporting (5-1) en Besiktas (2-0). Ook Dortmund won beide wedstrijden. "Bij de loting zei ik al dat Dortmund de favoriet in deze groep is. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat geen enkele ploeg in Europa graag tegen Ajax speelt. Je voelt de waardering en erkenning die Ajax historisch en de laatste jaren heeft afgedwongen. Een aantal ploegen zijn altijd favoriet, maar wij zijn toch de dark horse waar veel clubs respect voor hebben."

Haaland

Bij Borussia Dortmund zullen alle ogen gericht zijn op de spits van dienst; Erling Braut Haaland. Het Noorse fenomeen maakte in de competitie al negen doelpunten in zes wedstrijden. "We spelen niet tegen Haaland, we spelen tegen Borussia Dortmund", zegt een licht geïrriteerde Ten Hag. "Het is een belediging voor die andere tien spelers hoe jullie over Haaland spreken. Dortmund is een uitstekend team met een hele goede spits. Er is niet een speler die hem specifiek gaat afstoppen. Dat moeten wij als team doen."

Tekst loopt verder onder de video.