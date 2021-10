LIVE EXTRA NH Sport: FC Volendam - NAC en Jong PSV - Telstar

Voor de gelegenheid rolt de bal in de eerste divisie ook weer een keer op maandagavond. Dat betekent dat je gebakken zit bij NH Radio, want wij voorzien de wedstrijden FC Volendam - NAC Breda en Jong PSV - Telstar van integraal live-commentaar. De extra uitzending van NH Sport begint al om 18.00 uur.

FC Volendam - NAC Breda

In Volendam trapt de nummer twee van de eerste divisie af tegen NAC Breda. Het is stuivertje wisselen bovenin de competitie. Bij winst gaat de ploeg van trainer Wim Jonk weer over koploper Excelsior, dat vrijdag met 3-0 van VVV won, heen. Bij de bezoekers wil het dit seizoen nog niet echt vlotten. Met slechts twaalf punten uit tien wedstrijden staan de Bredanaars op een teleurstellende veertiende plaats.

Aan de laatste ontmoeting met NAC houdt Volendam geen fijn gevoel over. Afgelopen seizoen ging Het Andere Oranje in de play-offs op bezoek in het Rat Verlegh Stadion en verloor kansloos met 4-1. De verhoudingen in deze wedstrijd liggen ongetwijfeld anders.