Auto vat vlam, bestuurder parkeert brandend voertuig in de buurt van tankstation

Een auto heeft vanmiddag tijdens het rijden vlam gevat. De bestuurder kon het voertuig na het ontdekken van de brand snel naar een parkeerplaats rijden, maar deed dat wel in de buurt van een tankstation in Berkhout. De brandweer heeft de auto uiteindelijk kunnen blussen.

Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Kleine Wijzend in Berkhout, vlak naast een benzinestation. Nadat de bestuurder tevergeefs zelf het vuur probeerde te blussen, werd de brandweer ingeschakeld om het vuur te doven. De auto is total loss verklaard en moet door een berger worden afgevoerd.

