Alkmaarder luidt de noodklok: GGD-medewerkers dreigen hun baan te verliezen

Zo'n zestig GGD-medewerkers van GGD Hollands Noorden die zich de afgelopen anderhalf jaar hebben beziggehouden met de coronacrisis, dreigen in het nieuwe jaar op straat te staan. Alkmaarder Ko van Gorsel luidt de noodklok: "Tijdens de hele crisis zijn uitzonderingen op de regel gemaakt, waarom nu niet?"

Medewerkers bron- en contactonderzoek - NH Nieuws

"Mensen van het eerste uur worden ontslagen en mensen die wij zelf hebben moeten inwerken blijven aan", vertelt Ko van Gorsel, mentor bron- en contactonderzoek bij GGD Hollands Noorden, aan NH Nieuws. "De directeur van de GGD is ook meer dan gefrustreerd dat hier geen oplossing voor wordt gevonden. Ze weten dat ze goud in handen hebben en vinden het vervelend ons te moeten laten gaan."



Van Gorsel zegt dat er sinds het begin van de coronacrisis meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de GGD en verschillende ministeries om te kijken of er een uitzondering kan worden gemaakt op de zogenoemde 'ketenregeling' binnen de Wet arbeidsmarkt in balans. "In het kader van de pandemie zijn veel vaker maatregelen genomen die afwijken van het normaal, waarom kan dat nu dan niet?" De Wet arbeidsmarkt in balans zorgt er onder meer voor dat werkgevers niet eindeloos tijdelijke contracten kunnen bieden met als gevolg dat werknemers steeds in een onzekere situatie zitten. Volgens Van Gorsel worden er op basis van die wet nu 'heel domme dingen gedaan' en 'zit niemand op een vaste aanstelling bij de GGD te wachten'. "Mensen waar het nu over gaat, beschouwen de corona-aanpak als hun kindje. The job has to be done."

De ketenregeling: Om ervoor te zorgen dat werknemers sneller een vast contract krijgen aangeboden, is de zogenaamde 'ketenregeling' in het leven geroepen. Deze houdt in dat een tijdelijk contract over gaat in een vast contract als er sprake is van een keten van meer dan drie tijdelijke contracten. Bij het vierde contract komt iemand dan in vaste dienst. Een tijdelijk contract gaat ook over in een vast contract als een werknemer nog geen derde contract heeft gehad, maar wel al langer dan drie jaar in dienst is. Als de werkgever er voor kiest een contract na drie contracten niet te verlengen, raakt deze werknemer zijn baan kwijt. De persoon moet dan minstens een half jaar uit dienst zijn voordat hij weer voor zijn oude bedrijf mag werken.

In een persbericht schrijft de GGD-medewerker: "De huidige corona-medewerkers en GGD’en pleiten voor een dispensatie-regeling, maar lijken vooralsnog roependen in de woestijn. De minister geeft niet thuis." In een reactie op de oproep van Van Gorsel laat een woordvoerder van GGD Hollands Noorden weten dat er inderdaad meerdere gesprekken met ministeries hebben plaatsgevonden. 'GGD staat met rug tegen de muur' "Daarbij is telkens aangegeven dat wij medewerkers met tijdelijke contracten na drie verlengingen moeten laten uitstromen omdat een contract voor onbepaalde tijd financieel niet haalbaar is", staat in de reactie te lezen. "Vooralsnog helaas zonder resultaat en dat betekent dat wij niets anders kunnen dan aflopende contracten van deze medewerkers niet te verlengen. Wij staan als GGD dus met de rug tegen de muur." Volgens GGD Hollands Noorden 'voelt het niet goed' dat er nieuwe mensen moeten worden aangetrokken en ingewerkt om de plekken over te nemen van een goed ingewerkt team. "Maar op basis van de geldende wetgeving kunnen wij niet anders." Veel kritiek op de wet Suzanne Meijers, advocaat arbeidsrecht, laat aan NH Nieuws weten dat zij niet verwacht dat er een uitzondering op de WAB wordt gemaakt voor de GGD. "Er zijn meer bedrijven die in hetzelfde schuitje zitten, voor wie het ook onzeker is hoeveel mensen zij nodig hebben. Als voor de GGD een uitzondering op de wet wordt gemaakt, zullen die bedrijven hier ook voor aankloppen."

Dit is een goed voorbeeld van waarom er veel kritiek is op de wet, vertelt Meijers. "Het doel van de wet is om ervoor te zorgen dat werknemers eerder een vast contract krijgen en minder lang flexibel werken. Toch blijkt in de praktijk vaak dat mensen na een derde tijdelijk contract hun baan kwijtraken in plaats van dat ze meer vastigheid krijgen."

Reactie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: NH Nieuws heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie gevraagd, aangezien de GGD met dit ministerie gesprekken heeft gevoerd over een eventuele uitzonderingsmogelijkheid. NH Nieuws heeft nog geen reactie van het ministerie ontvangen.