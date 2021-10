Mediation mislukt: nieuwe rechtszaak over meeuwenoverlast in IJmuiden

Er komt een nieuwe rechtszaak over meeuwenoverlast in Velsen. IJmuidenaar Tom Bes is de herrie van krijsende meeuwen zó zat dat hij voor de tweede keer probeert bij de rechtbank een voederverbod in de gemeente Velsen af te dwingen.

Politie Edwin Verweij

De rechtszaak is de tweede juridische stap van Bes om het voerverbod in de APV (Algemene Politie Verordening) te krijgen. Het stond daar jarenlang in, maar is er uit verdwenen. Tot ergernis van Bes, die in de clinch ligt met een buurvrouw in de IJmuidense Reggestraat. Volgens Bes voedert zij de meeuwen waardoor die blijven terugkeren. De buuurvrouw ontkent. Volgens haar zijn er maar een paar meeuwen die zij zo nu en dan wat brood geeft. Mediation

Op de eerdere zitting in juli deed de rechter geen uitspraak, maar verzocht Bes en zijn buurvrouw het geschil te laten uitpraten. De gemeente kreeg de rol van mediator. Bijna drie maanden later blijkt die poging op niets uitgelopen. "De mediation is mislukt", zegt Bes, "maar het probleem blijft bestaan. Daarom de nieuwe rechtszaak." De zaak dient op 28 oktober voor de rechtbank van Haarlem. In juli maakte NH Nieuws deze reportage over de meeuwenkwestie in IJmuiden

Gek van meeuwenoverlast - NH Nieuws