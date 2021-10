Ravage na dronkemansrit: "Blij dat hij geen fietsers tegen is gekomen"

Aan het Groenelaantje in Alkmaar moeten bewoners vanmorgen nog bijkomen van de schrik. Op zondagavond om 22.30 uur klinken er opeens een paar harde klappen in de straat: een bestuurder raakt al in de Zocherstraat meerdere geparkeerde auto's, botst in het Groenelaantje frontaal op een andere auto en komt aan de overkant op zijn zij tot stilstand.

"Ik lag al in bed", zegt een bewoner van het straatje tegen NH Nieuws. "Ik keek uit het raam en zag tot mijn verbazing een auto op zijn kant in de straat liggen." Eenmaal op straat zien zij en haar man dat hun eigen auto twee meter is opgeschoven en total loss is.

De auto van de dronken bestuurder is op de auto van het echtpaar gereden en door de klap op zijn zijkant tegen een auto schuin aan de overkant tot stilstand gekomen. "Ik had de gordijnen dicht en dacht eerst dat er een aanhanger door de straat heen kletterde, maar ineens was het stil", vertelt de overbuurvrouw. "Ik keek uit het raam en kon mijn ogen niet geloven."

Geen rijbewijs

De bewoners zijn er vervolgens getuige van dat de bestuurder een raam van zijn auto intrapt en er tot hun stomme verbazing vandoor gaat. Maar de politie is al gebeld en op de hoek wordt hij tegengehouden door personeel van de net gearriveerde ambulance.

De bestuurder is een man van 30 jaar uit Heerhugowaard. Hij heeft geen rijbewijs en is onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden.

De beschadigde auto's zijn vanmorgen weggesleept. "Het heeft onze auto gekost, maar het had veel erger kunnen aflopen", zegt een bewoner van het Groenelaantje. "Ik moet er niet aan denken dat hij hier even verderop de rotonde was opgereden en een fietser was tegen gekomen."