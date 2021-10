De Peiling: Extreme TV-shows als 'De Dansmarathon' moeten worden verboden

SBS6 zond afgelopen weekend de TV-show 'De Dansmarathon' uit, waarbij danskoppels kans maakten op 100.000 euro. De geldprijs was bestemd voor het duo dat in vijftig uur tijd de minste rust nam.

Het dansfestijn dat vanaf donderdagavond tot zaterdagavond bij SBS6 te zien was, maakte behoorlijk wat tongen los. Tijdens de show vielen er meerdere deelnemers flauw en was een aantal van hen uitgedroogd. Ondanks de sussende woorden van presentatoren Jan Versteegh en Wendy van Dijk, waren er onder de kijkers veel zorgen.

Ook het Longfonds ontving kritiek; voor deze organisatie werd met het SBS-programma geld opgehaald. Een woordvoerder laat in een schriftelijke reactie aan het ANP weten: "We hebben alle vertrouwen in het uitgebreide en professionele medische team dat alle deelnemers voor, tijdens en na het evenement begeleidt. We hebben van hen begrepen dat de gezondheid van de deelnemers geen moment in gevaar is geweest”, meldt De Telegraaf.

Medisch team

Talpa liet weten met een goed gevoel terug te kijken op het programma. De deelnemers werden tijdens de opnames constant in de gaten gehouden door een medisch team. Daarbij werden de koppels gemonitord met een hartslagmeter. De woordvoerster wilde niet specifiek ingaan op de kritische berichtgeving omtrent de fysieke toestand van de deelnemers.

Een ander punt van kritiek ging over dat de koppels niet uit man/man of vrouw/vrouw mochten bestaan. Volgens Talpa: "Vanwege fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen."