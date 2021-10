Stinkend obstakel tijdens repetitie kunstwerk Rob Cerneüs

Voordat de belangstellenden 31 oktober naar het beeld gaan, zien ze eerst vijf meiden bewegen. Met radslagen en zwierige bewegingen wordt de groep naar het beeld begeleid. Ook een Fries paard vervult een rol. Julia van Enk is dansdocent en heeft de choreografie speciaal hiervoor bedacht.



"Ik ging een choreografie bedenken voor het standbeeld en dat vond ik wel heel erg mooi. Ik kan m'n ei kwijt in zoiets moois. Al m'n liefde. Dat vind ik heel erg vet."

Bijeenkomst kunstenaars in Volendam

Het beeld sluit de kunstmaand af. In gemeente Edam-Volendam wordt de gehele maand aandacht gegeven aan verschillende soorten kunstwerken. Zo is er een digitale wandel- en fietstour, maar ook is er in Hotel Spaander een themacollectie.



