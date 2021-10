Schoorlse boswachters boos over opnames StukTV: "Verstoring natuur accepteren wij niet"

Naast paden lopen of rennen - dwars door het bos heen - kan niet in een beschermd natuurgebied, 'zeker niet zonder toestemming te vragen', vindt Samuelle van Deutekom, boswachter in de Schoorlse duinen. Dat is echter wel wat er bij de opnames van 'Het Jachtseizoen' is gebeurd en daar zijn ze verre van blij mee in Schoorl.

Schoorlse Duinen - Jessica Douma

"Deze verstoring van de natuur accepteren wij niet!" Boswachter Samuelle van Deutekom kan er aardig boos om worden dat er voor de internetserie 'Het Jachtseizoen' van StukTV opnames zijn gemaakt in de Schoorlse Duinen. In het programma ontsnappen deelnemers en worden deze vervolgens achtervolgd. Dat bracht de deelnemers naar het Schoorlse natuurgebied, waar ze van de paden afweken en door het natuurgebied renden. Daarmee heeft de natuur een flinke knauw gehad, want het is totaal niet de bedoeling dat mensen van de paden afgaan. "Mensen mogen op de paden lopen, maar dieper in het bos komt normaal niemand. Als daar opeens mensen lopen, schrikken dieren erg en zoeken ze een andere plek of komen niet meer terug", verduidelijkt Van Deutekom.

Geen toestemming gevraagd De paden zijn er voor een reden: zo verstoren bezoekers van het gebied de natuur het minst. Honden kunnen namelijk geuren achterlaten en daarnaast dieren laten schrikken. "Om dan nog maar niet te spreken over de mossen en paddenstoelen die worden vertrapt." Maar: ondanks de regels gaat het af en toe verkeerd, en is er niet altijd iemand om in te grijpen, legt de boswachter uit. Toestemming is er van tevoren niet gevraagd, iets wat Van Deutekom misschien nog wel het meeste steekt. "Het ligt ook een beetje aan hoe groot de aanvraag is, maar in principe kan een akkoord wel in een week geregeld worden. Dat weten zij ook", zegt Van Deutekom. Van een collega, die de deelnemers ergens in de duinen spotte, hoorde ze uiteindelijk over de opnames. "Heel bijzonder dat het op die manier gebeurde. De boswachters hebben nooit toestemming gegeven voor de opnames van Jachtseizoen."

"Normaal gesproken vraagt een filmploeg toestemming om in duinen te filmen: dan betalen ze een bedrag en gebeurt dit op een verantwoorde manier", vertelt de boswachter. In een Facebookpost spreekt ze zich uit over de opnames. "Ik hoopte op die manier voor reuring te zorgen, maar kreeg niet meer reacties dan normaal", zegt ze ietwat teleurgesteld. "Het gaat allemaal om bewustwording: als Staatsbosbeheer willen we laten zien dat het niet oké is en dat wij hier iets van vinden." Aangifte van vernieling Van Deutekom zegt dat de producers van het programma van StukTV benaderd zullen worden. Ook Joke Bijl, woordvoerder Staatsbosbeheer, bevestigt dat. Het overtreden van de ‘huishoudelijke regels’ kán namelijk gewoon niet, zegt ze stellig. Al ligt het wel ingewikkeld met de regels: "Juridisch gezien is het onze grond, maar wij staan vooral voor het beschermen van de natuur, de dieren en de kwetsbare vegetatie." Daarnaast is het wettelijk gezien ook niet verplicht om de aanwezigheid van de filmploeg te melden, als zij zich maar aan de regels houden. Ze kunnen dan ook niet gestraft worden: dat kan alleen als ze op ‘heterdaad worden betrapt’ bij het afwijken van de paden. "Wel kan er aangifte worden gedaan als er sprake is van vernieling." Mocht blijken dat er in de uitzending van de aflevering wel vernielingen in het bos te zien zijn, kan Staatsbosbeheer dus wel aangifte doen.

Straffen mag dan niet mogelijk zijn, praten kan wel. "Goede communicatie wordt altijd gewaardeerd. Normaal gesproken wordt er bij het filmen voor een commercieel doel om een vergoeding gevraagd. Wij hoeven er niets aan te verdienen: dan plaatsen wij er bijvoorbeeld een bankje van of vernieuwen we een pad." Meer groene boa's Het gaat volgens Bijl dan ook niet om het straffen, maar om het verduidelijken van de situatie naar de redactie van het programma toe. "We zullen contact opnemen en het voorval bespreken om dit in de toekomst te voorkomen." "De Schoorlse Duinen bestaan uit 1800 hectare grond, wij kunnen niet overal zijn om te controleren. Bovendien hebben wij in de hele kop van Noord-Holland maar één boa lopen en dat maakt het heel lastig", zegt Bijl. Wel zal er meer geld vrijkomen voor het aannemen van 'groene boa's'. "Tijdens Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat er meer budget vrijkomt voor het aannemen van groene boa's en dat is fijn, omdat zij nodig zijn voor het beschermen en het behoud van het gebied." Het is belangrijk dat het natuurgebied en de geldende regels duidelijk zijn, en ook worden gehandhaafd: juist omdat het gaat om openbaar terrein. "Waar we erg op proberen te sturen is dat mensen zich bewust zijn waarom deze regels er zijn. Dat mensen snappen waarom je hond aan de lijn moet en dat we het niet doen om te pesten. De boetes zijn niet het doel, maar het middel", concludeert Van Deutekom.

Iedereen is welkom in de Schoorlse Duinen zolang je je aan de regels houdt. Dus wandelen op de wandelpaden en fietsen op... Posted by Boswachter Samuelle on Thursday, October 14, 2021