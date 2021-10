Katertje als 'oud vuil' achtergelaten bij tankstation A7

In een dichtgeplakte kartonnen doos werd afgelopen zaterdag een katertje gevonden bij tankstation Kruisoord aan de A7 bij Noordbeemster. Dierenambulance Hoorn e.o. haalde het dier op. "Er zaten geeneens luchtgaten in de doos", zegt Fred Perrier, voorzitter van Dierenambulance Hoorn, ontzet.

Een chauffeur hoorde het beestje miauwen terwijl hij op de parkeerplaats koffiepauze hield. De doos stond afgelegen bij een picknicktafel onder een boom. "We hebben direct luchtgaten in de doos gemaakt, die zaten er niet in. Je weet niet of een dier tam of wild is, dus de doos is door onze vrijwilligers meegenomen naar het dierentehuis, om het dier daar na te kijken", legt Perrier uit.

Zaterdagmiddag rond 14.00 uur komt bij hen de melding binnen. "Normaal is Middenbeemster niet onze regio, maar toevallig reden we al op de A7. We willen het dier zo snel mogelijk in veiligheid stellen."

"Tot nu toe maakt het katje het goed en is het heel levendig", zegt Perrier. Hij schat in dat het dier nog geen jaar oud moet zijn. In de doos had het beestje een deken en een bakje voer. "Het is natuurlijk vreselijk sneu dat dit gebeurt. En ook op een afgelegen plaats. Het had beter naar het asiel gebracht kunnen worden."

Gedumpt

Volgens Perrier is dit overigens een extreme situatie. "Het valt over het algemeen erg mee met wat er in regio West-Friesland aan bijvoorbeeld honden en katten gedumpt wordt." Dat gaat alleen niet op voor dieren als kippen en konijnen. "Kippen en hanen worden heel vaak gedumpt; op vaste plekken vinden we met regelmaat weer dieren. Hetzelfde geldt voor konijnen."

Via een oproep op Facebook hoopt Dierenambulance Hoorn aan meer informatie te komen en te achterhalen wie de eigenaar van het dier is. Het katje wordt momenteel opgevangen bij Dierentehuis Hoorn. Perrier: "Ook de dierenpolitie is ingelicht, het wordt verder onderzocht."