Zorgen over nieuwe bezorgdiensten, PvdA kijkt met argusogen naar bezorgscooters

De grootste zorg van de PvdA ligt bij de distributiepunten. De fractie vreest dat het op die plekken druk wordt door e-bikes en scooters. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: "Er zijn in Amstelveen al veel bezorgers onderweg en dat geeft nu al overlast. Als er voor ieder vergeten pakje boter nog een extra scooter de weg op gaat, loopt het echt uit de hand."

Nachtrust en verkeersveiligheid

In winkelcentrum Kostverlorenhof is een bezorgdienst gestart, hier komt een vestiging van Getir. Op de eigen website zegt de organisatie te leveren tot middernacht. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: "Er is in de buurt rond Kostverlorenhof veel onrust ontstaan over die winkel. Mensen maken zich zorgen over hun nachtrust en de verkeersveiligheid. De gemeente moet snel in actie komen om overlast tegen te gaan." De PvdA heeft daarom vragen aan het college gesteld.