IJmond NL V DJ Dylan draait weer, bezoekers van de G-disco gaan los: "Heerlijk dat het weer kan"

Ze hebben er door corona anderhalf jaar op moeten wachten, maar nu mochten ze weer. De G-disco in Castricum beleefde een herstart. Van alle aanwezigen was Dylan Schiphorst daar misschien nog wel het meest blij mee. De onder de artiestennaam DJ Dylan draaiende IJmuidenaar had de avond van zijn leven.

Het is een uur voor aanvang van de disco voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren in Discovey als DJ Dylan zijn playlist bestudeert en concludeert dat de muziekkeuze vanavond nauwelijks verschilt van het pré-coronatijdperk. Cool & The Gang met Celebration, Beat it van Michael Jackson. Dat werk. "En reken maar dat ze dan helemaal los gaan op de dansvloer", verzekert hij. Onzekere tijd Dylan heeft een moeilijke tijd achter de rug. Door corona vielen vastigheden zoals de G-disco van Stichting Welzijn in Castricum weg, net nu hij daar als DJ een graag geziene gast was geworden. "Ik vond het lastig", zegt hij. "Al die onzekerheid. Soms verheugde je je op iets en dan ging het toch weer niet door."

Quote "Ze kunnen hier even alles loslaten en dat hebben ze gemist" Gertjan Steffers, jongerenwerker

"Je wil niet weten hoeveel telefoontjes ik heb gehad van jongeren hier", zegt Gertjan Steffers, jongerenwerker Gertjan Steffers van de stichting Welzijn Castricum. "Ze bleven maar bellen met de vraag: 'Wanneer mogen we weer?' Het is echt een vast uitje geworden. Ze kunnen hier een paar uurtjes even alles loslaten en dat hebben ze gemist."

Snollebollekes "En hier is....DJ Dylan." Dylan krijgt een introductie alsof het Martin Garrix zelf is die hier draait. De IJmuidenaar geniet en werkt met plezier zijn playlist af. Vooral op de Snollebollekes gaan de bezoekers los. Gertjan Steffers kijkt er van een afstandje naar en ziet dat het goed is. "Zo had ik het me ongeveer voorgesteld dat het zou gaan en dat klopt in de werkelijkheid. Heerlijk toch, dat het weer kan."

Meer nieuws uit de IJmond? 💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws 📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond 🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt 📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] ✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]