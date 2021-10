Kunstenaar Katinka Krijgsman schildert dag en nacht voor Bergense Kunst10Daagse

Ondanks corona is de Bergense Kunst10Daagse dit jaar groter dan ooit. Waar er normaal gesproken gemiddeld 200 kunstenaars meedoen, zijn dat er dit jaar zo'n 300. Kunstschilder Katinka Krijgsman is één van hen, en ze moet nog flink 'doorkwasten', zoals ze het zelf noemt. NH Nieuws-verslaggever Samanta de Groot zocht Krijgsman op in haar atelier.

De jaarlijkse Kunst10Daagse, met dit jaar het thema The Roaring Twenties, begint pas op vrijdag. Toch zijn bij veel deelnemers de voorbereidingen al in volle gang. "Ik heb het deze maanden heel erg druk", vertelt Krijgsman, die bekend staat om haar Delfts Blauw-achtige schilderingen.

Ze had al een hele collectie klaar, maar afgelopen zomer heeft ze veel van haar werk, dat ze zelf 'Hollands realisme' noemt, verkocht. "Nu ben ik keihard aan het kwasten om genoeg tentoon te kunnen stellen", aldus Krijgsman."

Wervelwind in het dorp

De kunstenaar, die al 34 jaar schildert, heeft het idee dat kunst na de lockdowns meer in trek is. "Ik weet niet of het ook met de lockdown te maken heeft, maar ik merk het ook bij galerijen om mij heen: mensen gaan vaker voor kwaliteit in plaats van een IKEA-poster."

Tijdens de Kunst10Daagse stellen kunstenaars hun werk tentoon in bijvoorbeeld winkels, kerken en stallen. Maar vaker nog doen ze dit gewoon bij zichzelf thuis. Vanuit het hele land komen bezoekers naar het kunstenaarsdorp. Het is heel leuk, en ook een beetje vermoeiend, vertelt de kunstenares. "Maar ik houd van de wervelwind die tien dagen lang door het dorp gaat."

De Kunst10Daagse vindt plaats van vrijdag 22 oktober tot en met zondag 31 oktober. Exposities zijn dagelijks geopend van 11.00 tot en met 17.00 uur. Hier is een overzicht van de deelnemende artiesten en locaties te vinden.