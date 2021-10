Telstar kan nare smaak wegspoelen tegen 'apenkoppen' van Jong PSV

Drie dagen na de 5-1 thuisnederlaag in de vissersderby tegen FC Volendam moet Telstar morgen in de eerste divisie alweer aantreden tegen Jong PSV. Voor de Witte Leeuwen de ideale mogelijkheid om gelijk de vervelende smaak van het verlies tegen de provinciegenoot weg te spoelen. "We gaan vol goede moed naar Eindhoven", aldus Telstar-trainer Andries Jonker.

Telstar-trainer Andries Jonker - Pro Shots / Sonny Lensen

"Normaal spelen wij juist altijd goed tegen ploegen die hoger aangeschreven staan dan ons. We speelden goed tegen NAC, Emmen en Roda JC. De belofteploegen in de eerste divisie bezorgen ons nog wel eens problemen. Tegen Jong PSV is het altijd een vechtpartij. Het zijn allemaal mannetjes van achttien of negentien jaar die er altijd bovenop zitten en goed positiespel spelen. Als je dat laat gebeuren dan kom je in de problemen, als je dat tegenhoudt dan kom je er wel uit", vertelt Jonker over de tegenstander van morgenavond.

Quote "We mogen ons niet de kaas van het brood laten eten door die apenkoppen van Jong PSV" Telstar-trainer andries Jonker

Ondanks de nederlaag van vrijdagavond raakt Jonker niet in paniek. "Wij weten waar we vandaan komen met Telstar. We willen alles, maar moeten niets en dat is wel zo fijn na die tik tegen Volendam. We hebben vandaag weer goed getraind en het zag er allemaal prima uit", aldus Jonker, die daarnaast kon melden dat Trevor Doorbusch door de blessures van Ronald Koeman junior en Abdel El Ouazzane weer zal keepen tegen Jong PSV. Het duel tussen Jong PSV en Telstar begint morgenavond om 20.00 uur. De wedstrijd is live te volgen via NH Sport op NH Radio.