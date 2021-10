Eerste internationale sketch together day: "Tekenen werkt verslavend"

Zo’n vijfentwintig urban sketchers hebben zich vanmiddag verzameld op de Grote Markt in Haarlem. En dat dit niet voor niets, het is namelijk vandaag voor het eerst internationale sketch together day. Over de hele wereld verenigen tekenaars zich om samen te tekenen.

In Haarlem is er een actieve urban sketchers-groep. “Zeker in de zomermaanden komen we met gemiddeld tien man vrijwel ieder weekend samen om gezellig te tekenen”, zegt Angelique Beerenhout van de Haarlemse afdeling van urban sketchers.

Wereldwijd

Samen tekenen wordt over de hele wereld gedaan en er is zelfs een internationale organisatie. Angelique: “Je hebt de internationale urban sketchers-groep, die heeft ook deze eerste dag uitgeroepen. Er zijn over de hele wereld mensen die het ontzettend leuk vinden om in een groepje of alleen te tekenen en hun tekeningen op sociale media vervolgens de delen.”

Het zijn voornamelijk gebouwen die worden getekend, “maar het kan ook natuur zijn of mensen die op een terras zitten. Eigenlijk alles wat je om je heet ziet, kan je tekenen”, lacht Angelique.

De tekeningen die af zijn, belanden niet in een doos op zolder of in de kattenbak, maar ze worden gedeeld op sociale media, zodat andere urban sketchers van over de hele wereld ze kunnen bekijken. En juist het delen van het werk maakt het sketchen, volgens de sketchers, zo leuk.”

Tekst gaat door onder de foto.