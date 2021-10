Verdachten moord Peter R. de Vries voor het eerst voor de rechter

Het gaat vandaag om een eerste pro-formazitting, die plaatsvindt in de rechtbank aan de Parnassusweg. De zaak zal nog niet inhoudelijk behandeld worden. Wel zal er gesproken worden over de stand van het onderzoek en over eventuele onderzoekswensen van de advocaten van de twee verdachten.

De zitting is in de rechtbank te volgen, maar dan wel in andere zalen. Daar zijn livebeelden van de zitting te zien. Belangstellenden hoeven zich niet vooraf aan te melden, maar de rechtbank kan niet garanderen dat er genoeg plek is.

Voorarrest

De twee zitten op dit moment in voorarrest. Ze zijn al eerder in de rechtbank geweest, toen bepaalde de rechter-commissaris dat de twee voorlopig vast zouden blijven zitten. Ze hebben in het verleden al te maken gehad met justitie: G. zat op zijn zeventiende in jeugddetentie, terwijl er voor E. een arrestatiebevel in zijn thuisland Polen zou liggen.

De strafzaak heeft de naam Iraklia gekregen. De pro-formazitting begint om 10.00 uur.

Neergeschoten

De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed ruim een week later, op 15 juli. Delano G. wordt ervan verdacht te hebben geschoten, Kamil E. zou de vluchtauto bestuurd hebben. De twee verdachten werden nog dezelfde avond opgepakt op de A4 bij Leidschendam.