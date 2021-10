Johnas van Lammeren gaat door als leider Partij voor de Dieren Amsterdam

Op plek twee en drie staan ook raadsleden die nu al in de gemeenteraad zitten. Dat zijn Anke Bakker en Jennifer Bloemberg-Issa. "De afgelopen jaren hebben we ons met hart en ziel ingezet voor het groen in de stad en dierenwelzijn. Daar gaan we mee door", laat Van Lammeren weten.

Op de vierde plek staat Judith Krom, opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en nu trainer en coach. De Partij voor de Dieren heeft op dit moment drie zetels in de gemeenteraad. Van Lammeren hoopte zelf naar Den Haag te kunnen overstappen, maar dat is niet doorgegaan. De kandidatenlijst voor de gemeenteraad wordt op het ledencongres van de Partij voor de Dieren op 21 november definitief vastgesteld.

Meerdere fractievoorzitters lieten de afgelopen tijd weten dat ze niet doorgaan na de verkiezingen. Het ging om Numan Yilmaz van Denk, Erik Flentge van de SP en Femke Roosma van GroenLinks. Ook Mourad Taimounti (Nida) en Marianne Poot (VVD) stoppen straks.