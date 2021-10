AZ schittert in galavoorstelling en vernedert FC Utrecht met ruime cijfers

AZ heeft vandaag in de eredivisie opnieuw drie punten gepakt. De Alkmaarders hadden in het eigen stadion geen kind aan een onthutsend zwak FC Utrecht en wonnen met ruime cijfers: 5-1. De doelpunten van AZ kwamen op naam van Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson, Albert Gudmundsson en twee keer Dani de Wit.

Na de stormachtige beginfase nam het tempo in de wedstrijd iets terug, maar Utrecht werd desondanks nauwelijks gevaarlijk. Uiteindelijk was het AZ dat nog een keer zou scoren voor de rust. Dani de Wit kopte vijf minuten voor het verstrijken van de eerste helft een voorzet van Karlsson in de touwen: 3-0.

AZ kwam flitsend uit de startblokken in het eigen stadion en na vijf minuten lag de eerste treffer er al in. Albert Gudmundsson profiteerde van een fout achterin bij de Utrechters en kon de bal op een presenteerblaadje leggen voor de vrijstaande Pavlidis. De Griek kon simpel intikken voor de 1-0. Lang hoefden de toeschouwers in Alkmaar niet wachten op een tweede doelpunt. In de 12e minuut ging Utrecht-doelman Maarten Paes opzichtig in de fout bij een simpel ogend afstandsschot van Karlsson.

Na de rust bleef het wedstrijdbeeld hetzelfde. AZ viel aan en Utrecht was genoodzaakt te verdedigen. Utrecht, dat vorige speelronde nog in Amsterdam met 0-1 wist te winnen van Ajax, zag er ook bij de vierde treffer van AZ niet goed uit. Geklungel in de defensie van de Utrechters werd afgestraft door Karlsson die vervolgens De Wit in staat stelde om zijn tweede te maken van de wedstrijd. De middenvelder uit Bovenkarspel faalde niet en bracht zijn seizoenstotaal zo op vijf treffers.

IJzig kalm

In het laatste half uur wisselde AZ-trainer Pascal Jansen nog een aantal spelers en kwam Peer Koopmeiners in het veld. De broer van Teun maakte zo zijn eredivisie-debuut voor de Alkmaarders. Met Koopmeiners en de andere verse krachten in het veld wist AZ in de slotfase nog één keer te scoren. Gudmunsson werd vijf minuten voor tijd in het strafschopgebied gevloerd en mocht zelf aanleggen voor de penalty. De international van IJsland bleef ijzig kalm en stuurde doelman Paes de verkeerde hoek in. In de laatste seconde van het duel maakte Quinten Timber nog een eretreffer voor FC Utrecht waardoor de eindstand werd bepaald op 5-1.

De overwinning op Utrecht betekent voor AZ de derde winstpartij op rij in de eredivisie. De Alkmaarders klimmen bovendien naar een voorlopige negende plaats op de ranglijst.