Tanui snelt naar overwinning bij Amsterdam Marathon; Ummels moet titel aan Van der Meijden laten

Angela Tanui heeft de Amsterdam Marathon bij de vrouwen op haar naam geschreven. De Keniaanse won in een nieuwe baanrecord: 2:17.57. In de strijd om de nationaal kamioenschap moest Bo Ummels uit Heiloo de titel laten aan Ruth van der Meijden.

De 29-jarige Tanui kwam in een nieuw baanrecord over de streep en was daarmee zo'n anderhalve minuut sneller dan de toptijd van Degitu Azimeraw uit 2019. In de strijd om het Nederlands kampioenschap lukte het Ummels niet haar titel uit 2019 te prolongeren. Na driekwart wedstrijd moest de inwoonster van Heiloo haar concurrente Van der Meijden laten gaan.

Ummels finishte uiteindelijk in een tijd van 2:31.51 en moest genoegen nemen met het zilver. Het verschil tussen Ummels en Van der Meijden was uiteindelijk een kleine twee minuten.