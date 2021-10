Tola wint Amsterdam Marathon in nieuw parcoursrecord; Choukoud wint nationale titel

Tamirat Tola heeft de 45e editie van de Amsterdam Marathon gewonnen. De Ethiopiër finishte in een tijd van 02:03.38 en dat betekende een nieuw parcoursrecord. In de strijd om het Nederlands kampioenschap bleek Khalid Choukoud de sterkste

Onder ideale omstandigheden in Amsterdam werd in het begin van de wedstrijd al gelijk een kopgroep gevormd met daarin uitsluitend Oost-Afrikanen. De Nederlandse deelnemers konden het tempo aan de kop van de wedstrijd niet volgen. Bij het 35-kilometerpunt waren er nog zes lopers die kans maakten op de eindzege. Van deze zes was het uiteindelijk Tola die in het Vondelpark een bijzonder machtige versnelling plaatste en de concurrentie achter zich liet. De Ethiopiër, die in 2017 zilver pakte op de marathon bij het WK in Londen, kwam solo over de streep in het Olympisch Stadion.

Nationale titel

Op gepaste afstand van de Afrikaanse topfavorieten vochten Choukoud, Butter, Benjamin de Haan en Ronald Schröer uit Alkmaar om de nationale titel. Choukoud had halverwege een voorsprong genomen van meer dan een halve minuut en gaf deze niet meer uit handen. De 35-jarige Choukoud gaf in het restant van de wedstrijd zijn voorsprong niet meer uit handen en volgt zo Abdi Nageeye op als Nederlands kampioen op de marathon. Choukoud was ook in 2016 al de beste van Nederland.

Schröer werd uiteindelijk de beste Noord-Hollander met een persoonlijk record: 2:13.53.