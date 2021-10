Tola wint Amsterdam Marathon in nieuw parcoursrecord; Choukoud pakt nationale titel

Onder ideale omstandigheden in Amsterdam werd in het begin van de wedstrijd al gelijk een kopgroep gevormd met daarin uitsluitend Oost-Afrikanen. De Nederlandse deelnemers konden het tempo aan de kop van de wedstrijd niet volgen. Bij het 35-kilometerpunt waren er nog zes lopers die kans maakten op de eindzege. Van dit zestal was het uiteindelijk Tola die in het Vondelpark een bijzonder machtige versnelling plaatste en de concurrentie achter zich liet. De Ethiopiër, die in 2017 zilver pakte op de marathon bij het WK in Londen, kwam zodoende solo over de streep in het Olympisch Stadion.

