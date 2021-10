STRAKS LIVE: Amsterdam marathon, 31.000 lopers rennen op verschillende onderdelen

Eerder vertelde Klaas Boosma (46) over zijn deelname, inmiddels zesde deelname aan de marathon. "Het is een beest van 42 kilometer, dus het kan altijd misgaan. Maar als je dat beest weet te temmen, is het een fantastische ervaring", vertelde hij aan NH Nieuws.

Voor Boosma is het lopen een uitlaatklep, wat hem helpt om naast fysiek, ook mentaal gezond te blijven. Na een verleden met verslaving, bood hardlopen een houvast. Hij schreef hierover in zijn boek 'Ren voor je leven'.