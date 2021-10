Zwanenburgse handbaljeugd collecteert om trainer te betalen: "Er zijn geen vrijwilligers"

De C-jeugd van de Zwanenburgse handbalvereniging SV Vos gooit het over een andere boeg: omdat de jongens geen trainer kunnen vinden die zijn of haar diensten vrijwillig aanbiedt, zijn ze een inzamelingsactie gestart om een betaalde trainer te strikken.

Handballer Mick van SV Vos in actie - Eigen foto

De actie is een initiatief van Mick Haarmans (15) en Tygho de Droog (15), behalve teamgenoten ook klasgenoten in het examenjaar van het VMBO-t op het Haarlemse Mendelcollege. Mick speelt inmiddels vier jaar bij de club, Tygho sinds september. Het mes snijdt aan twee kanten, legt Mick vanaf z'n vakantieadres op de Kaapverdische Eilanden uit. "Als opdracht voor ons profielwerkstuk hebben we ervoor gekozen om geld in te zamelen om een trainer voor ons team te vinden."

C-Jeugd handbalvereniging SV Vos Zwanenburg - Eigen foto

Het gebeurt niet vaak dat teams geen trainer hebben, vertelt Mick. "Andere teams hebben dit seizoen wel trainers, en de afgelopen jaren hebben wij ook gewoon een trainer gehad, maar zij kreeg het te druk", vertelt Mick. De afgelopen maanden heeft de club alles op alles gezet om een trainer voor de 13- tot 16-jarigen te vinden, maar zonder resultaat. Micks moeder Yvonne is dit jaar de coach, maar heeft het zelf ook te druk om de jongens één keer in de week ook twee uur te trainen. "We willen betalen omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn", vertelt Mick. Maar om die trainer te betalen, moet er eerst geld op de plank komen: het streefbedrag van de inzamelingsactie is tweeduizend euro, waarmee ze ver denken te komen.

Quote "We hopen dat de trainer het zo leuk vindt dat hij of zij het later vrijwillig wil doen" Mick Haarmans

"Daarmee kunnen we die persoon voor iedere training betalen", legt Mick uit. Als er geld overblijft, willen de jongens sportattributen kopen. "Sportpakken, ballen, bidons", somt hij op. Willen ze voor volgend seizoen dan opnieuw geld inzamelen? "We hopen dat de trainer het zo leuk vindt dat hij of zij het later vrijwillig wil doen." De trainer moet op dinsdag- of op donderdagavond twee uur beschikbaar zijn. "Iemand met verstand van handbal, die ons tactisch kan trainen", benadrukt Mick. De ambitie om boven de andere acht Zuid- en Noord-Hollandse concurrenten te eindigen is dan ook groot. "We zijn al twee keer kampioen geweest." Club steunt initiatief De club staat volledig achter het initiatief van de jongens, zo laat Linda Otten weten. "Hier moet je blij om zijn, ook als vereniging zijnde." Linda trainde de C-jeugd vorig jaar nog, maar heeft vanwege andere verplichtingen besloten minder uren te gaan maken.

's Winters wordt er binnen getraind en gespeeld, 's zomers buiten - Eigen foto