Verrassende zege Jong FC Volendam bij AFC; Koninklijke HFC pakt puntje

Via Achraf Douiri werd het 2-0 na een blunder van AFC-keeper Patrick Zonneveld. Volendam kon niet heel lang van de goal genieten, omdat Ignacio nog geen minuut later de spanning terugbracht: 2-1. In de slotfase werd de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers beslist door spits Koen Blommestijn.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor AFC via Oussama Siali, maar de beloften uit Volendam kwamen desondanks op voorsprong. Uit een voorzet van verdediger Mike Eerdhuijzen knikte Antonioli raak. Hierna kreeg Eerdhuijzen een paar kansen om de score uit te breiden (vrije trap en kopbal). Topscorer Ignacio werd voor rust tweemaal gevaarlijk, maar goalie Kayne van Oevelen hield hem van scoren af.

Koninklijke HFC - Scheveningen 1-1

33' 0-1 Michael de Niet

78' 1-1 Wessel Boer

In de beginfase was HFC sterker en kreeg het kansen via Sietse Brandsma en Jim Hulleman. Desondanks kwam Scheveningen op voorsprong via De Niet uit een rebound. Voor rust kopte Hulleman een corner nog net over.

Na rust creëerden Brandsma en Roy Castien kansjes voor de Haarlemmers, maar het duurde tot de slotfase voordat de gelijkmaker viel. Wessel Boer zorgde voor een punt met zijn treffer.

Door de zege stijgt HFC naar de derde plaats op de ranglijst met zestien punten.