Amsterdam NL V Late wijnoogst na natte zomer: "Met deze aandacht wordt het vast een liefdevol wijntje"

Tussen de wijnranken in Sloterdijk staan vandaag tientallen mensen druiven te plukken. Het is namelijk tijd om te oogsten in de Tuin van Bret, een wijngaard waar je zelf druiven kunt kweken om wijn te produceren. En na een regenachtige zomer is het nog maar de vraag hoe de wijn dit jaar zal smaken.

De afgelopen maanden was er veel regen en weinig zon. Jeroen van der Voorn is een van de eigenaren van de wijngaard. "De regen heeft veel effect op een deel van de druiven. En verder was er weinig zon, waardoor er weinig suikers in de druif zitten." Om de druiven toch nog aan zo veel mogelijk zon bloot te stellen, wordt er pas nu geoogst.

Quote "Nu weet ik ook hoe je wijn zelf kunt verprutsen of verbeteren" kweker tijdens het persen van de druiven

In totaal maken ongeveer zeventig mensen gebruik van de wijngaard. Veel van hen komen vandaag helpen met plukken. "Het voelt een beetje als een eigen moestuin, maar dan voor druiven en wijn" zegt een vrouw die de rotte druiven aan het scheiden is. Een man die andere trossen aan het sorteren is, leert ook veel over wijn. "Vroeger wist ik dat je twee soorten wijn had: lekkere en niet lekkere. Nu weet ik ook hoe je wijn zelf kunt verprutsen of juist verbeteren!"

Op het stuk land is een grondonderzoek uitgevoerd. "We werken met speciale rassen die tegen schimmels kunnen, zodat je ook hier naast Sloterdijk een beetje in Frankrijk zit." zegt Van der Voorn. Hij heeft vertrouwen in de oogst, net als de meeste kwekers. "Met de aandacht van deze heren wordt het een liefdevol wijntje."