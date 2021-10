Alle kindergraven Oude Begraafplaats Purmerend geadopteerd: 'Bloemetje op verjaardag'

Om de graven op de Oude Begraafplaats in hartje Purmerend te behouden en te herstellen worden ze voor 25 euro per jaar ter adoptie aangeboden. Dit jaar is er extra aandacht gevraagd voor de kindergraven, en met succes. "We hebben het voor elkaar gekregen dat ze allemaal geadopteerd zijn", zegt voorzitter Alex Vallentgoed van de Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend (SBOP).

Alex richtte 20 jaar geleden met Jan Kramer de Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend (SBOP) op. "Omdat we als kind al geïnteresseerd waren in begraafplaatsen." En deze begraafplaats met zo'n zeshonderd graven was er slecht aan toe. Niemand keek er naar om. Als Alex en Jan er niet waren geweest, was het hoogstwaarschijnlijk verdwenen en ten prooi gevallen aan woningbouw. Ruim driehonderd jaar - van 1664 tot 1960 - zijn er op terrein aan de Nieuwstraat lichamen begraven. "Er liggen hier heel veel mensen die belangrijk zijn geweest voor Purmerend en de stad hebben opgebouwd," vertelt Paula. "Dokters, notarissen en burgemeesters liggen hier, en dat moet je behouden".

Bewoners Alex, die zich heeft verdiept in de talloze levensgeschiedenissen en er zelfs een boek over heeft geschreven, spreekt van 'bewoners'. Een van die bewoners is Alida Spanjaard. Ze werd geboren in 1767 ligt met haar man Roelof Blok in een graf. Ze kwamen uit een rijke familie, getuige het feit dat Alex geschilderde portretten van Alida en Roelof wist te achterhalen. "Dan krijgen onze bewoners letterlijk een gezicht." Het werk van de stichting wordt tegenwoordig erg gewaardeerd. "We hebben veel vrijwilligers voor het onderhoud en ook over de steun van de gemeente hebben we niets te klagen", zegt Alex.

Over de verhalen bij de kinderengraven kan hij helaas weinig vertellen. "Het zijn hele korte levens geweest en meer dan dat ze zijn verongelukt, verdronken of overreden op de markt is er niet bekend." Heel af en toe komen er nog nazaten op de begraafplaats. "Dat zie ik aan de verse bloemen op de graven", zegt Paula. Alex ziet wel eens iemand huilend bij een graf staan. "Daar doe je het voor."