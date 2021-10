Orgelklanken galmen weer door Westerkerk, topdirigent Ton Koopman bijt spits af

Eindelijk komen er weer authentieke geluiden uit de orgelkast in de Westerkerk in Enkhuizen. Niemand minder dan topdirigent Ton Koopman bespeelde het orgel vanmiddag voor het oog van tientallen bezoekers.

"Dit is een van de unieke zestiende-eeuwse orgelkasten en ook een van de grootste in die tijd gebouwd", vertelde Johan Zoutendijk eerder aan WEEFF/NH Nieuws. "De orgelkast is op zich heel goed bewaard, maar alle techniek en het binnenwerk is rond 1900 vervangen. Toen is er een nieuw orgel ingebouwd, waardoor de constructie verzaagd moest worden om het te laten passen."

Er wordt momenteel nog druk gewerkt aan de restauratie van de oude orgelkast en het terugplaatsen van oude orgelpijpen. Toch is de bouw is al zo ver, dat er al dit weekend gespeeld kan worden.

