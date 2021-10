Pastor besprenkelt unieke gedachteniskapel voor nabestaanden in Luchtoorlogsmuseum

Een pastor die muren, deuren en kerkmeubilair in Fort Veldhuis besprenkelt met water uit Lourdes. Zaterdagochtend is het Luchtoorlogsmuseum in Heemskerk een gedachteniskapel rijker. Een plek waar nabestaanden van vermiste of omgekomen vliegers kunnen gedenken.

Zaterdagochtend opent (gepensioneerd) pastor Ria Casalod-Brakenhoff de gedachteniskapel in het fort. Ze richt het woord aan de twintig bezoekers die haar omringen in de kleine kapel. "We zijn hier een jaar later vanwege alle coronamaatregelen, maar het is eindelijk gelukt. Door de vereende krachten van al die vrijwilligers kunnen we de vliegers, die huis en haard achterlieten voor onze vrijheid, nu ook gedenken in deze prachtige gedachteniskapel in het museum."

De kapel is een initiatief van Johan Graas, de beheerder van het fort en het oorlogsmuseum. Hij zet zich al tientallen jaren in om vermiste vliegers en hun familieleden op te sporen. "Dit is uniek", vertelt hij. "Voor zover we weten is er in geen enkel ander fort of museum in Nederland een kapel te vinden."