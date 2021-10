Familie zoekt alternatieve thuiszorg voor Hans: "Wachtlijsten zijn máándenlang"

Ze maken zich flink zorgen, de familie van muzikant en Heerhugowaarder Hans Boomsma. Volgende maand is hij uitgerevalideerd in Schagen en het liefste zou hij naar huis gaan, maar er is nérgens thuiszorg te vinden. In de hoop hem toch naar huis te kunnen halen, is zijn familie een inzamelingsactie gestart.

Al meer dan 8.000 euro is ingezameld, maar het uiteindelijke doel staat op 20.000 euro. Een flink bedrag, maar dat is ook meer dan nodig, legt zoon Martijn Boomsma uit. "Die inzamelingsactie was ook niet onze eerste keuze. Het liefste wilden we dat de zorg gewoon via de thuiszorg zou lopen, maar daar is geen capaciteit voor en de wachtlijsten zijn máándenlang. En dan bestaat de kans dat hij ergens anders verderop in het land terechtkomt..."

Hele week verzorging nodig

Zijn vader - voor sommigen beter bekend als Johannes de Boom van The Shavers - heeft indicatie zes gekregen, wat inhoudt dat hij zeven dagen per week zorg nodig heeft. "Hij kan niet meer zitten, niet meer naar de wc, niet meer zelf uit bed..." Het huis in Heerhugowaard is al aangepast - Hans is immers al 40 jaar reumapatiënt - maar hij heeft nu 24-uurs zorg nodig.