'Beheersbare' topdrukte op Schiphol door herfstvakantie-uittocht

Op Schiphol is het vandaag erg druk met reizigers die een vliegvakantie hebben geboekt. Er staan lange rijen voor de incheckbalies en beveiligingscontroles. Het is de eerste piekdag van de herfstvakantie, maar volgens Schiphol verloopt die beheersbaar.

Reizigers hoeven van Schiphol niet eerder dan al is aangeraden naar de luchthaven te komen. Voor vluchten binnen het Schengengebied, zoals naar Spanje, Italië of Griekenland, wordt geadviseerd om twee uur van te voren aanwezig te zijn. Voor niet-Schengenlanden, bijvoorbeeld Turkije, moeten reizigers drie uur voor vertrek op Schiphol zijn.

De luchthaven verwacht dat er de komende twee weken 2 miljoen reizigers via Schiphol vliegen. Dat is drie keer zoveel als in 2020, maar nog wel een miljoen minder dan in 2019.

Geen afstand

Op Schiphol gelden geen afstandsregels meer, maar worden wel geadviseerd. Van afstand houden in de vertrekhallen is geen sprake. Mondkapjes zijn daar optioneel. Vanaf de beveiliginscontrole zijn mondkapjes wel verplicht, inclusief aan boord van alle vluchten die vanaf Schiphol vertrekken.

Beelden van de eerste herfstpiekdag op Schiphol.