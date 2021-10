Grote hennepkwekerij gevonden in loods Beverwijk

In een loods aan de Zuiderkade in Beverwijk zijn gisterenmiddag zo'n 2.000 hennepplanten gevonden. De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor na een tip.

Om 17.00 uur is er gestart met de ontmanteling van de kwekerij, die tot na middernacht duurde. De hennepplanten worden vernietigd.

Volgens een woordvoerder van de politie was de benodigde stroom voor de kwekerij illegaal verkregen. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie doet onderzoek naar wie hiervoor verantwoordelijk is.

Of de buurt, voornamelijk bestaand uit bedrijvenpanden, in gevaar is geweest is niet duidelijk.