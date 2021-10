Bewonerscollectief HOP2040 stapt uit gesprekken met gemeente over toekomst Hilversum

HOP2040, een collectief van 38 bewonersorganisaties, wil niet langer met de gemeente over de toekomst van Hilversum praten. De gesprekken moesten leiden tot meer en betere participatie van de bewoners en breder draagvlak voor de omgevingsvisie. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag licht lid Meije Gildemacher het vertrek toe.

De groep heeft de gemeente in een brief laten weten dat ze uit de gesprekken stappen. "De belangen van onze achterban en andere Hilversumse inwoners kunnen wij beter dienen als wij in deze vorm geen deel meer uitmaken van de gesprekken met de gemeente."

Gesprekstafel

Wat volgens het collectief vooral steekt is dat de gemeente het proces van participatie leidt, en niet een onafhankelijk bureau. Ook zou de communicatie en de mogelijkheid voor bewoners om mee te doen tegenvallen. "Wij hebben tegen de gemeente gezegd dat de tijd van met elkaar praten misschien voorbij is en dat ze het nu maar eens moesten laten zien."

Wel laat Gildemacher weten dat als de gemeente aan het collectief zou vragen weer aan te schuiven, ze daar voor open staan. "In het vorige interview zei ik dat we er met z'n allen inzitten en dat we er ook met z'n allen uitkomen." Gildemacher staat nog steeds achter die woorden. "We zijn dan opgestapt van een specifieke gesprekstafel met de gemeente, maar we blijven ons vol inzetten op het mogelijk maken van participatie."

