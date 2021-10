Nibbixwouder Hans Huibers zeer waarschijnlijk nieuwe voorzitter CDA

Voormalig Tweede Kamerlid Hans Huibers is door het partijbestuur van het CDA voorgedragen als nieuwe voorzitter. De Nibbixwouder maakt daardoor grote kans om in december gekozen te worden.

Huibers, momenteel nog voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep, zat tussen 1989 en 1994 voor het CDA in de Tweede Kamer. Bij zijn aantreden was hij met 28 jaar het jongste lid van de fractie. Na 1994 werkte hij onder andere bij verschillende onderwijsorganisaties.

