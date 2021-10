Wielerbaan Velodrome vernieuwd: "Geen splinters meer als je valt"

Wielerbaan Velodrome in Amsterdam Sloten is na een verbouwing weer geopend. De houten baan voldeed niet meer aan de eisen van de Internationale Wielerbond en moest daarom vervangen worden. De baan is nu weer helemaal up-to-date door een nieuwe boarding, tijdwaarneming en belijning. "We zetten Amsterdam als wielerstad weer op de kaart."