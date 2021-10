Geen punten voor Jong AZ in Breda; Jong Ajax wint beloftenclash

NAC Breda - Jong AZ 1-0

Danny Bakker werd de matchwinner in het Rat Verlegh Stadion. De centrale verdediger kopte een vrije trap van ex-AZ'er Thom Haye keurig in de hoek na 24 minuten. Dat was op dat moment een verdiende voorsprong.

In de tweede helft was Jong AZ de bovenliggende partij. De ploeg van Maarten Martens had alleen de pech dat Nick Olij, afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ, goed stond te keepen. Vlak voor tijd redde hij knap op een volley van Maxim Bakker door de bal ternauwernood op de lat te tikken.

Ondanks het verlies staat Jong AZ op de vijfde plaats. Maandag is Jong AZ de tegenstander in Wijdewormer.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Berkhout (Sedlacek/79), Dirks, Velthuis (Dekker/79), Oosting; Koopmeiners (Franken/61), Buurmeester, Lathouwers; Barasi (Griffith/62), Duin, Taabouni

Jong Ajax - Jong FC Utrecht 3-1

Op Sportpark De Toekomst kwam Jong Ajax vroeg op achterstand. Jong Utrecht-aanvaller Remco Balk draaide knap weg en passeerde doelman Jay Gorter: 0-1.

Ünüvar, die vanavond op 'tien' speelde, nam zijn ploeg daarna bij de hand. Hij was de spelmaker bij de Amsterdammers en na aantal gemiste kansen van ploeggenoten scoorde de 18-jarige Ünüvar zelf. Na een fraaie aanname tikte hij de bal vakkundig in de verre hoek. Even later ontsnapte de jonge aanvaller aan een rode kaart door met gestrekt been door te gaan op zijn tegenstander. Scheidsrechter Martijn Vos spaarde hem met een gele kaart.

Ook na rust was Ünüvar de gevaarlijkste speler bij Jong Ajax. Pas in de 77e minuut werd dat duidelijk op het scorebord. In twee pogingen zette hij de thuisploeg op voorsprong. Invaller Terrence Douglas bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 3-1.

Na vijf overwinningen en vijf nederlagen vinden we Jong Ajax terug op de elfde plaats in de eerste divisie.

Opstelling Jong Ajax: Gorter; Van Gelderen, Regeer, Musampa, Salah-Eddine; Llansana, Warmerdam, Ünüvar (Giovanni/91); Rasmussen (Douglas/61), De Waal, Martha (Hlynsson/63)