Donaties voor onderzoek moet voorkomen dat Alexander (14) zijn zicht verliest

Alexander Hess (14) uit Heiloo heeft een erfelijke oogziekte, waardoor hij nog maar voor 35 procent kan zien. Voor kinderen zoals Alexander, bij wie het zicht alleen nog maar meer achteruit gaat, zamelt oogarts Camiel Boon geld in voor onderzoek naar gentherapie. "Daarmee kunnen we het 'genfoutje' corrigeren en de achteruitgang tegengaan", aldus Boon.

Alexander Hess - Diederik Schiebergen | publ-media.nl

Als kind zocht hij altijd naar een knopje om meer licht te maken, betastte hij de gezichten van zijn ouders en zat hij met zijn neus op zijn werkjes: Alexander Hess (14) heeft de erfelijke oogziekte Retinitis Pigmentosa (RP). Zijn netvlies sterft langzaam af door een genetische afwijking, waardoor hij kokerzicht heeft, troebel ziet en ook nog eens bijziend is. Alexanders zicht kan alleen nog maar achteruit gaan en er is nog geen behandeling voor zulke erfelijke oogziektes. Zelf maakt hij zich daar nog niet zo druk om: "Ik ben vooral bezig met wat ik voor school moet doen, enzo." Maar zijn vader Frank Hess vindt het vreselijk: "Als ouder denk je veel meer aan de toekomst." Gentherapie De gentherapie die Alexanders oogarts Camiel Boon wil ontwikkelen, moet deze achteruitgang tot een halt roepen door ervoor te zorgen dat er niet meer netvlies afsterft. Zo'n zeven ton hoopt Boon op te halen met een inzamelingsactie 'Oog voor een ander: voorkom blindheid bij kinderen' bij het Amsterdam UMC. Boon is zelf netvlieschirurg bij dit ziekenhuis en al op jonge leeftijd benoemd als hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Via microchirurgie aan het oog zou het mogelijk kunnen worden om het genetische foutje plaatselijk te corrigeren, legt Boon uit. "Het is een experimenteel onderzoek, maar het oogbolletje is relatief afgebakend van het lijf en bij het oog hebben we al best wat ervaring met microchirurgie."

Quote "Dit gaat om vrij dramatische oogziekten" Camiel Boon, netvlieschirurg en hoogleraar Oogheelkunde

Geld van overheidssubsidies is volgens Boon voor dit soort onderzoek beperkt: "Veel van dat geld gaat naar de grotere ziektes, zoals kanker en hersenziektes." En dat terwijl veel mensen blindheid noemen als een van de meest bedreigende ziektes als het in een onderzoek aan ze gevraagd wordt, aldus Boon. Jonge mensen Dat deze ziekte bovendien meestal jonge mensen treft, maakt het volgens Boon traumatisch. "Dit gaat om vrij dramatische oogziekten. Mensen die midden in hun schooltijd zitten of net beginnen met werken kunnen soms geen gezichten meer herkennen, hun werk niet meer normaal uitvoeren of moeten met een wandelstok lopen." Tekst loopt verder onder het kader.

Retinitis Pigmentosa Dit is de verzamelnaam voor een groep erfelijke ziekten van het netvlies. De cellen die gevoelig zijn voor licht gaan in kwaliteit achteruit, waardoor mensen steeds slechter gaan zien. Nachtblindheid is een van de eerste symptomen, daarom wilde Alexander als kind ook graag licht maken, zodat hij beter kon zien. Ongeveer 1 op de 3.500 Nederlanders worden - vaak al op jonge leeftijd - door zo'n ernstige oogziekte getroffen, wereldwijd zijn er 2,5 miljoen mensen met Retinitis Pigmentosa.

Hoe snel het zicht achteruit gaat bij kinderen met een erfelijke oogziekte, kan echter erg verschillen: sommige kinderen zijn bij de geboorte al blind, anderen gaan pas tussen hun 12e en 18e jaar slecht zien, legt Boon uit. Soms openbaart de ziekte zich pas in de studententijd. School Het zicht van Alexander blijft de laatste tijd stabiel. Hij fietst nog alleen naar school - een normale middelbare school - wat zijn ouders behoorlijk spannend vinden. Alleen als het donker is, halen en brengen ze hem. Dat vindt Alexander wel relaxed: "Dan hoef ik niet te fietsen." Maar hij vindt het wel jammer dat hij nooit auto kan rijden en ook niet zo goed in balsporten is.

Zolang er iemand voor hem vaart, kan Alexander ook roeien - Diederik Schiebergen | publ-media.nl

Op school heeft hij gelukkig ook nog weinig aanpassingen nodig. Hij gebruikt alleen een laptop om teksten mee te kunnen vergroten, al wordt hij wel snel moe van lezen. "En dan is mijn concentratie weg." Race tegen de klok Al zit Alexander met zijn hoofd meer bij zijn schoolwerk dan bij zijn toekomst, voor zijn vader voelt het zoeken naar een behandeling als een race tegen de klok. "Ik stop er veel tijd in. Ik denk dat ik een voorbeeld kan nemen aan hoe Alexander ermee omgaat." Dankzij gezinstherapie begrijpt hij nu meer hoe zijn zoon de ziekte beleeft. "Als hij alleen op zijn kamer zit, relateer ik het vanuit bezorgdheid gelijk aan zijn ogen en dat hij niet met andere kinderen kan spelen. Maar in die gesprekken wordt duidelijk dat hij het gewoon heerlijk vindt om te chillen op zijn kamer. Hij is ook gewoon een puber."