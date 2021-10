Mysterieuze Enkhuizer tentbewoner moet 'woonplek' verlaten

De gemeente Enkhuizen wil af van de man die al wekenlang in een tentje in de Oranjestraat woont. Dat laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws/WEEFF. Waarom hij daar verblijft is onduidelijk, maar volgens mensen uit de buurt gaat het om een dakloze man die voor veel overlast zorgt.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Hij haalt water uit de naastgelegen sloot en maakt kampvuurtjes: op het eerste gezicht onschuldig, maar in de buurt denken ze daar anders over. Ze zou de man psychische problemen hebben en regelmatig ruzie zoeken. Het hem zelf vragen gaat even niet, want hij is al een paar dagen niet gezien. Ook NH Nieuws is meerdere malen langs geweest, maar tevergeefs. 'Hij zal weer vastzitten voor diefstal' zo gaat het verhaal. Gemeente gaat op zoek naar hulp Waarom hij woont in een tent is onduidelijk. Toch wil de gemeente er een einde aan maken. "We weten dat iemand daar verblijft, maar gedogen het niet." Ze zouden in gesprek zijn met de man en 'de juiste zorg inzetten' om hem te helpen. Uiterlijk deze week zou de tent volgens de woordvoerder worden verwijderd. Maar op een paar andere spullen na, blijkt de tent sinds donderdagochtend al verdwenen.