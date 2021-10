Gemelde 'straatroof' door vier jongens in Heerhugowaard blijkt uit de hand gelopen ruzie

In de parkeergarage onder winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard is zojuist een uit de hand gelopen ruzie geweest tussen jongeren. De politie af kwam op een melding van een beroving en zond daarop meteen een Burgernet-bericht uit naar omwonenden, maar dit bleek een misverstand.

Het gebeurde rond kwart voor vijf. In de melding van de politie werd gesproken over vier vermeende daders van rond de vijftien jaar die op de vlucht zouden zijn geslagen.

"Vermoedelijk was er een conflict ontstaan tussen jongeren en kenden ze elkaar, maar dit zoeken we nu uit", aldus een politiewoordvoerder. Er raakte in ieder geval niemand gewond en er is niemand gearresteerd.

De politiewoordvoerder geeft aan dat het vaker gebeurt dat een Burgernet-melding achteraf gezien toch niet blijkt te kloppen. "Als bij ons een melding van een beroving binnenkomt, dan nemen we dat serieus en gaat er zo snel mogelijk een bericht uit om de verdachten op heterdaad te betrappen. Soms blijkt het dan toch om iets anders te gaan."