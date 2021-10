Kermisondernemer nog niet gecompenseerd voor grote verliezen na wegsturen van kermis

De kermissen draaien weer op volle toeren, maar kermisondernemer Bert Werkman zit voorlopig nog met zijn handen in het haar. Hij mocht afgelopen september van de gemeente niet met zijn attractie op de kermis van Zaandam staan, omdat de kade waar zijn zweefvliegtuigen op zouden komen te staan te onstabiel was. Zes weken later heeft hij nog niets gehoord over zijn beloofde compensatie.

Raadslid Harrie van der Laan (Partij voor Ouderen en Veiligheid) stelde gisteravond in de gemeenteraad vragen over dit onderwerp aan wethouder Hans Krieger. Die antwoordde dat de gemeente daarvoor naar Bureau de Kermisgids kijkt, de organisatie achter de kermis in Zaandam. Volgens de wethouder is er al contact geweest met de gedupeerde kermisondernemer. "We hebben alleen gevraagd de schade goed te onderbouwen. Het kan ontzettend snel geregeld worden." De projectleider van Bureau de Kermisgids zegt hetzelfde tegen NH Nieuws. Volgens hem wordt de zaak een beetje opgeblazen.

Geen contact geweest Ondertussen ontkent ondernemer Bert Werkman echter stellig dat er de afgelopen tijd contact is geweest. "Ik heb sinds de kermis in Zaandam niets gehoord; van de gemeente niet maar ook niet van Bureau de Kermisgids." Hij zegt alle benodigde papieren aan te kunnen leveren. Voor hem was het weggestuurd worden uit Zaandam dubbel zo zuur: hij wees op voorhand twee andere kermissen in Beverwijk en Breda af om hier te kunnen staan. Daarbij komt dat het op dit moment volgens Werkman goed gaat met de kermissen. "De kermis in Zaandam is een stuk beter geweest dan vorig jaar, hoor ik van collega's. Dat ben ik allemaal misgelopen. De kermissen die ik deze weken wel heb gehad, draaiden honderd procent beter dan vorige jaren. Grandioos." Proactief opstellen Volgens raadslid Van der Laan moet de gemeente zich proactiever opstellen in dit soort zaken, zodat de ondernemer niet zo lang op zijn geld hoeft te wachten. "Want het gaat om best een groot bedrag." Hij wijst daarbij ook op de moeilijke tijd die kermisondernemers door corona hebben gehad. Krieger beloofde tijdens de vergadering dat hij de ondernemer ging bellen. Werkman hoopt dat dat gauw gebeurt: "Het is afwachten."