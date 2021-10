Derde zitting verdachte LSD-moord op Heiloose Jaymie (22) is vandaag

Vier vrienden hadden op 31 januari van dit jaar een feestje in Heemskerk en namen daarbij LSD. Tijdens een 'bad trip' zou Ruben S. Jaymie in de hartstreek hebben gestoken.

Bij de vorige pro forma-zitting in juli betwistte S. die lezing niet, hoewel hij de rechter zei het zich niet te kunnen herinneren: "Alle pijlen wijzen naar mij, dat ik schuldig ben, want ik zat onder het bloed. Dat heb ik gezegd zodat mijn twee vrienden niet ook in bewaring zouden moeten, zeg maar. Maar ik herinner het me nog steeds niet."

Onderzoeken naar verwachting afgerond

De zitting van vandaag is al de derde inleidende zitting. Tijdens de vorige waren de resultaten nog niet binnen van onder andere een aanvullend bloedsporenonderzoek en een onderzoek naar vervuiling van de LSD, beide aangevraagd door de advocaat van S., Arthur van Biezen. Naar verwachting zijn alle onderzoeken vandaag wel afgerond.

In juli en daarvoor in mei probeerde Van Biezen S. uit zijn voorlopige detentie te krijgen. De advocaat vindt de dood van Jaymie een tragisch ongeluk. De rechter ging daar tot twee keer toe niet in mee, waardoor S. nog vastzit.

De twee andere vrienden van Ruben en Jaymie werden ook opgepakt in februari, kort na de moord, maar al snel weer vrijgelaten.