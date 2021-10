Filmjournalist René Mioch maakt voorstelling over zijn avonturen in de filmindustrie

Filmjournalist René Mioch houdt zich al 35 jaar bezig met praktisch alles wat er op het witte doek verschijnt. Hij sprak een aantal wereldsterren ook persoonlijk: zo heeft hij regelmatig een onderonsje met Julia Roberts en eet hij weleens een haring met Hugh Grant. Van al die verhalen maakte hij een theatervoorstelling die vanavond te zien is in de Pathé in Haarlem.

Zelf het middelpunt zijn vindt Mioch lastiger dan verwacht. De regisseur van zijn theaterprogramma, Marieke Prinsen Geerligs, heeft dan ook flink wat moeite moeten doen om Mioch wat minder bescheiden te maken.



Dus mocht je Mioch op een verjaardag tegenkomen, dan is de kans klein dat hij je zal vertellen over hoe Julia Roberts hem toevertrouwde dat ze op 9-jarige leeftijd zeker wist dat ze een reïncarnatie van Vincent van Gogh was. Of, vertelt Mioch: "Als het dan niet Vincent van Gogh zelf was, dan toch zeker zijn vrouw." De filmjournalist deelt namelijk niet graag de gesprekken die hij heeft met wereldsterren. "Je zal niemand vinden in mijn omgeving die zal zeggen: 'Hij houdt maar niet op met die verhalen.'", zo vertelt hij in het NH Radio-programma Lunchroom

Schaars

In de tijd dat Mioch begon met het maken van programma's over film, kreeg hij tijd en geld van zijn toenmalige werkgever Veronica om vaak naar Hollywood te gaan. Maar dat is niet de enige reden waarom hij een bijzondere band kon opbouwen met de sterren die hij interviewde. "Ik denk dat dat mijn manier van praten met mensen is. Dat ik echt wil weten wat ze zeggen. Dat is tegenwoordig schaars", vindt Mioch.