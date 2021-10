Oplaadsnoeren auto's via laadarm door de lucht: "Mooi dat Haarlemmers dit bedenken"

Een probleem voor bezitters van elektrische auto's in Haarlem: met 283 laadpalen heeft de stad nog steeds te weinig publieke laadpalen, maar een snoer uit je huis over de stoep mag niet. Een Haarlemse startup denkt hier een oplossing voor te hebben. Mag het niet over de stoep, dan maar door de lucht, bedachten twee industrieel ontwerpers.

"Er komen in Nederland zo'n twintig tot dertig laadpalen per week bij", vertelt Maurits Teunissen van het pas opgerichte bedrijfje Chargearm. Zijn uitvinding speelt in op het tekort aan laadpalen. "Het aantal elektrische auto's neemt toe met 60 tot 90 duizend per jaar. Als ik dat een beetje tegen elkaar afzet, wordt het dringen bij de publieke paal."

Laadpaal bezet

Dat merkte ook Joris Strucken al. Hij vond het al een gedoe om zijn auto naar een laadpaal toe te moeten rijden, maar dan bleek die ook steeds vaker bezet. "We hebben ook wel eens een briefje onder de ruitenwisser gehad dat wij onze auto te lang hadden staan, omdat iemand anders er gebruik van wilde maken."

Joris wil ook niet langer een snoer over de stoep trekken van zijn huis naar zijn auto. "Er wonen hier in de buurt mensen die wat minder goed ter been zijn en wat mensen met kinderwagens."

Met de uitvinding van Maurits Teunissen die Joris gebruikt, kunnen de buurtbewoners onder een uitschuifbare stalen arm lopen waardoor het snoer wordt geleid.

Regelgeving

Teunissen gelooft er sterk in dat de laadpaal met schuifarm binnen de reguliere wetgeving valt. Hij vergelijkt het met een zonwering van een winkel die over de stoep hangt. "Die zonwering klapt weer in als de zon weg is, dit gaat weg als de auto is opgeladen", beargumenteert hij. "Wat dat betreft denken we de dat wel gelijke speelvelden hebben." Hij is met gemeenten in gesprek over de inpassing van het systeem in de Algemene Plaatselijke Verordening.

En over smaak valt te twisten. Teunissen vindt het een mooi, rank ontwerp dat ook niet opvalt. Maar wat als het een heel rijtje laadpalen met schuifarm is? De gemeente Haarlem zegt niet gelijk te kunnen beoordelen hoe de schuifarmen in het straatbeeld zouden kunnen passen. Ook de veiligheid en de doorgangshoogte roepen vragen op bij de gemeente.